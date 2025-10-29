Ученый Савельев связал видения при клинической смерти со спецификой работы мозга

Заведующий лабораторией развития нервной системы Научно-исследовательского института морфологии человека Сергей Савельев объяснил феномен светящихся образов и теней, с которым люди сталкиваются во время клинической смерти. Об этом сообщил « Абзац ».

Ученый связал это явление со спецификой работы головного мозга и призвал не пытаться усмотреть в таких ощущениях мистическое значение.

«Когда человек погибает, снижается кровоток. Когда снижается кровоток, затухает уровень сигналов, связанных с метаболизмом мозга. Потому что в мозге запас всего примерно на шесть-семь минут», — пояснил эксперт.

Савельев подчеркнул, что визуальные эффекты возникают индивидуально и зависят от особенностей восприятия каждого отдельного человека.