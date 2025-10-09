Ученый Сапожников предсказал возможное затопление Азова, Ростова-на-Дону, Адлера, части Петербурга в будущем

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников предсказал повышение уровня Мирового океана. К концу XXI века он может подняться на 65 сантиметров, а к началу XXIV века — на 5,6 метра, написало РИА «Новости» .

Ученый сообщает о возможном затоплении таких городов, как Азов, Ростов-на-Дону, Керчь, Адлер, часть Санкт-Петербурга, Кронштадт, Сестрорецк, Варандей и Находка на Дальнем Востоке.

Океанолог подчеркнул, что сейчас это лишь прогнозы, основанные на данных о быстром таянии полярных ледяных шапок, написала «Свободная пресса».