Ученый Родин: мощные вспышки на Солнце могут вызвать сбои радиосвязи и навигации | 360°

06 мая 2024, 16:59
Ученый Родин: мощные вспышки на Солнце могут вызвать сбои радиосвязи и навигации
Семь мощных вспышек произошло на Солнце 5 мая. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ситуацию прокомментировал исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.
По его словам, явление может вызвать небольшие сбои в работе радиосвязи и навигации. Однако ничего катастрофического в этом нет, заверил ученый.
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Он напомнил, что из-за солнечной активности достаточно часто наблюдается полярное сияние в средних широтах. А вот влияние случившегося на здоровье человека не имеет научных доказательств.
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