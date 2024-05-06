Ученый Родин: мощные вспышки на Солнце могут вызвать сбои радиосвязи и навигации | 360°

Наука 06 мая 2024, 16:59 Ученый Родин: мощные вспышки на Солнце могут вызвать сбои радиосвязи и навигации

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Семь мощных вспышек произошло на Солнце 5 мая. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ситуацию прокомментировал исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

По его словам, явление может вызвать небольшие сбои в работе радиосвязи и навигации. Однако ничего катастрофического в этом нет, заверил ученый.

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Он напомнил, что из-за солнечной активности достаточно часто наблюдается полярное сияние в средних широтах. А вот влияние случившегося на здоровье человека не имеет научных доказательств.