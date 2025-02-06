Заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО Наталья Рязанова подчеркнула необходимость проверки воды и морепродуктов на содержание микропластика. Об этом сообщил Life.
По словам ученого, основной источник поступления полиэтилена и прочих полимеров в организм человека — это вода, водоросли и рыба из открытых водоемов. На сегодняшний день единственным способом снизить количество пластиковых частиц в теле является отказ от потребления рыбы, кальмаров, креветок и прочих морских деликатесов, пояснила эксперт.
Рязанова также объяснила накопление пластика в определенных органах особенностями кровообращения. Так, головной мозг содержит очень мелкие и тонкие кровеносные сосуды, из-за чего в них могут застревать крупные частицы.
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