Заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО Наталья Рязанова подчеркнула необходимость проверки воды и морепродуктов на содержание микропластика. Об этом сообщил Life .

По словам ученого, основной источник поступления полиэтилена и прочих полимеров в организм человека — это вода, водоросли и рыба из открытых водоемов. На сегодняшний день единственным способом снизить количество пластиковых частиц в теле является отказ от потребления рыбы, кальмаров, креветок и прочих морских деликатесов, пояснила эксперт.

Рязанова также объяснила накопление пластика в определенных органах особенностями кровообращения. Так, головной мозг содержит очень мелкие и тонкие кровеносные сосуды, из-за чего в них могут застревать крупные частицы.