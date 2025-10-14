Ученый РАН Петров заявил, что изменение магнитного поля Земли не несет смертельной опасности

Ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Валерий Петров прокомментировал новости об изменении магнитного поля Земли. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист подтвердил соответствующие сведения, при этом заверив, что такие сдвиги не представляют смертельной угрозы для человечества.

«Кошмарных теорий о том, что там завтра все умрут из-за этого, нет. Все это было там и 30 лет назад и будет через 50 лет», — отметил ученый.

По его словам, из-за ослабления магнитного поля космические частицы глубже проникают в атмосферу в определенном районе, однако такое состояние не приведет к катастрофам в обозримом будущем.