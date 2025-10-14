Ученый РАН Петров заявил, что изменение магнитного поля Земли не несет смертельной опасности
Ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Валерий Петров прокомментировал новости об изменении магнитного поля Земли. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист подтвердил соответствующие сведения, при этом заверив, что такие сдвиги не представляют смертельной угрозы для человечества.
«Кошмарных теорий о том, что там завтра все умрут из-за этого, нет. Все это было там и 30 лет назад и будет через 50 лет», — отметил ученый.
По его словам, из-за ослабления магнитного поля космические частицы глубже проникают в атмосферу в определенном районе, однако такое состояние не приведет к катастрофам в обозримом будущем.