Ученый РАН Эйсмонт заявил об отсутствии доказательств существования внеземных цивилизаций

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказал мнение о том, что нет подтвержденных доказательств существования внеземных цивилизаций. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что многие принимают природные явления за неопознанные летающие объекты.

Эйсмонт подчеркнул, что ни один случай обнаружения такого объекта не был документально подтвержден как проявление внеземной цивилизации. По его словам, все наблюдаемые явления находят объяснение в природных процессах. Ученый отметил, что для признания существования НЛО как инопланетян требуются существенные доказательства.

«Людям просто хочется верить. У нас точно нет доказательств. Потому что если это есть, если мы в это поверили, то тогда возникает некая цепочка противоестественных явлений, нарушения законов физики. А в это верить уже совсем трудно», — заключил он.