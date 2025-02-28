Ученый РАН Эйсмонт: парад планет можно будет наблюдать вечером в последний день зимы

Последний день февраля порадует жителей Земли необычным небесным зрелищем. Все планеты Солнечной системы — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в одну линию. Это событие называется в науке великим выравниванием. Такое полное выравнивание с участием Луны происходит относительно редко, рассказал «Абзацу» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По словам эксперта, с точки зрения земного наблюдателя это явление может быть регулярным, но чтобы все планеты нашей Солнечной системы вместе с Луной выстроились в одну линию — такое последний раз происходило в прошлом веке.

«Увидеть невооруженным глазом сегодня получится не все участвующие в этом явлении небесные светила», — обратил внимание астроном.

Некоторые планеты будет сложно рассмотреть без оптических инструментов, среди них — Меркурий и Сатурн. При ясном небе жители Москвы и Центральной России смогут наблюдать парад планет уже в 19:00.