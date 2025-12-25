Ученый РАН Эйсмонт допустил добычу редкоземельных металлов на Луне

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт указал на возможность добычи редкоземельных металлов на Луне. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Специалист назвал своевременным и целесообразным проект строительства электростанции на спутнике Земли.

«Луна из объекта фундаментальных исследований превращается в объект, где собираются планировать добывать ресурсы», — отметил ученый.

По его словам, коммерческие компании уже начинают вкладывать средства в разработку методов использования лунных ресурсов, что подтверждает потенциальную прибыльность таких инвестиций.