Ученый РАН Эйсмонт допустил добычу редкоземельных металлов на Луне
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт указал на возможность добычи редкоземельных металлов на Луне. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Специалист назвал своевременным и целесообразным проект строительства электростанции на спутнике Земли.
«Луна из объекта фундаментальных исследований превращается в объект, где собираются планировать добывать ресурсы», — отметил ученый.
По его словам, коммерческие компании уже начинают вкладывать средства в разработку методов использования лунных ресурсов, что подтверждает потенциальную прибыльность таких инвестиций.
