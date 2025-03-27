Ученый Пулинец: угрозы для жизни на Земле из-за потепления пока нет

Ученые опасаются ускорения таяния ледников Гренландии. Это явление получило название «климатические петли смерти». Свое мнение по ситуации высказал доктор физико-математических наук Сергей Пулинец, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, сообщения о климатических угрозах зачастую используются для запугивания людей и привлечения их внимания к экологии. Однако некоторая доля правды в них есть.

«Если потепление и произойдет, это случится в течение столетий, а пока угрозы для жизни на Земле нет», — заявил специалист.

Он также напомнил, что планета уже несколько раз проходила через этапы потепления и обледенения. Подобные изменения не представляют смертельной опасности для человечества, заверил эксперт.