Ученый Петров заявил о необходимости обновить карты из-за замедления движения северного магнитного полюса

За последние пять лет движение северного магнитного полюса к российской территории замедлилось. Сейчас его скорость составляет 25 километров в год, что оказывает влияние на внутренние карты. Об этом рассказал заместитель директора направления «Магнетизм Земли и планет» Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Валерий Петров в интервью News.ru .

По словам ученого, замедление движения особенно актуально возле Северного морского пути. Это вызывает необходимость чаще обновлять карты.

«Раньше считалось, что их достаточно обновлять раз в пять лет. Если он стал сильнее замедляться, значит, нужно вернуться к трем годам обновления карт», — отметил Петров.

В 1990-е годы магнитный полюс Земли направлялся в сторону Северного Ледовитого океана. После он ускорился и повернул к Сибири со скоростью 55 километров в год.