08 мая 2024, 16:09
Ученый Москалев: метформин — один из самых перспективных препаратов для замедления старения
Директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев рассказал об успехах клинических испытаний препаратов для продления молодости. Слова эксперта опубликовал Telegram-канал «Бокал прессека».
Специалист назвал метформин одним из самых перспективных лекарств для замедления старения. Он улучшает метаболизм, иммунную систему и когнитивные функции.
Реклама
В список средств, которые потенциально способны увеличивать продолжительность жизни, также попали агонисты рецепторов GLP‑1, ингибиторы TORC1, пробиотики и сенолитики, добавил сайт Pravda-nn.ru.
Лекарства
Ученые
Реклама
Реклама