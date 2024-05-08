Наука 08 мая 2024, 16:09 Ученый Москалев: метформин — один из самых перспективных препаратов для замедления старения

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Директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев рассказал об успехах клинических испытаний препаратов для продления молодости. Слова эксперта опубликовал Telegram-канал «Бокал прессека».

Специалист назвал метформин одним из самых перспективных лекарств для замедления старения. Он улучшает метаболизм, иммунную систему и когнитивные функции.

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В список средств, которые потенциально способны увеличивать продолжительность жизни, также попали агонисты рецепторов GLP‑1, ингибиторы TORC1, пробиотики и сенолитики, добавил сайт Pravda-nn.ru.