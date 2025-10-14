Ученый МГУ Белинский рассказал о разработке телескопа для поиска внеземной жизни

Московский государственный университет и Ассоциация арабских университетов подписали соглашение о создании объединенной организации, одной из целей которой станут поиски внеземной жизни. Подробнее рассказал замдиректора по науке и перспективному развитию Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Александр Белинский в беседе с RT .

По его словам, российским ученым предстоит разработать телескоп, в задачи которого войдет углубленное изучение уже известных экзопланет или кандидатов в экзопланеты. Проект сосредоточится на подробном анализе таких объектов, уточнении их основных параметров и поиске признаков существования атмосферных оболочек.

Как пояснил специалист, новый телескоп сможет находить дополнительные планеты в системах путем отслеживания изменений длительности и временных задержек транзитных сигналов. Существует вероятность, что прибор откроет первые спутники экзопланет — экзолуны.