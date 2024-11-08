Ученый Медведев: пальмовое масло поддерживает функцию эндотелия для предупреждения развития атеросклероза

Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о пользе пальмового масла.

Ранее журнал Nature Communications, ссылаясь на исследование китайский ученых, писал, что пальмовое масло способствует правильной работе эндотелиальных клеток сосудов, что ведет к снижению риска образования холестериновых бляшек.

Ученый поддержал выводы исследователей и добавил, что самое главное — добавлять пальмовое масло в рацион в достаточном количестве.

Пальмитиновая кислота, содержащаяся в масле, по словам Медведева, нужна для того, чтобы поддерживать функцию эндотелия для предупреждения развития атеросклероза.