Ученый Марьинский призвал хранить продукты в холодильнике, чтобы избежать тараканов

Насекомые, которые раньше обитали в лесах, со временем приспособились к жизни рядом с человеком и стали переносчиками множества инфекций. Речь идет о бактериях, вирусах и даже яйцах глистов, рассказал энтомолог Вадим Марьинский в интервью KP.RU .

Чтобы избежать неприятных последствий, важно не допускать тараканов к пище — хранить продукты в закрытых местах, например, в холодильнике. Кроме того, необходимо найти и ликвидировать места их обитания, чаще всего это влажные зоны за мебелью или рядом с трубами. Если самостоятельно решить проблему не получается, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Для профилактики распространения насекомых следует перекрыть щели и установить сетки на вентиляционные отверстия.