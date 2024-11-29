Ученый Маккенна предположил, что Лох-Несское чудовище на самом деле было стоячей волной

Основатель компании Loch Ness Exploration (LNE) Алан Маккенна после длительных исследований пришел к выводу, что знаменитое Лох-Несское чудовище могло быть редким феноменом, которое называется стоячей волной. Об этом сообщил MK.ru.

Он объяснил, что эффект стоячей волны возникает при строгом совпадении целого ряда условия. Для этого должны сойтись две волны, исходящие от двух лодок. Причем у них должна быть одинаковая частота и амплитуда при движении в противоположных направлениях.

После их встречи может возникнуть та самая стоячая волна, которая по очертаниям очень похожа на знаменитое Лох-Несское чудовище.