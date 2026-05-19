Ученый Лобанов связал изменение климата Ямала с замедлением Гольфстрима

Ведущий научный сотрудник лаборатории по изучению климатических изменений ТГУ, доктор медицинских наук Андрей Лобанов высказал мнение, что изменения климата оказывают заметное влияние на здоровье жителей Ямала. Об этом сообщил «Север-Пресс».

По словам ученого, из-за охлаждения и замедления Гольфстрима происходит изменение привычного переноса тепла и влаги из Атлантики.

«Климатические изменения оказывают существенное влияние на здоровье жителей Ямала», — подчеркнул Лобанов.

Как пояснил специалист, воздушные массы начинают активнее перемещаться с севера на юг и обратно, добавил RT.

