Ученый Литвинов заявил, что лень может положительно влиять на состояние иммунитета

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов заявил, что лень может положительно влиять на состояние иммунитета. Об этом пишет «Лента.ру» .

По словам эксперта, из-за лени у человека снижается уровень кортизола — гормона стресса. Он, в свою очередь, подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах, добавила «Свободная пресса».

Когда человек хронически напряжен, он становится более уязвимым к вирусам, раны заживают медленнее, а восстановление после болезней длится дольше. Однако в состоянии глубокого отдыха уровень кортизола снижается до физиологической нормы, что позволяет иммунной системе активизировать ранее подавленные гены и активно производить антитела.

«Кроме того, снижение этого гормона позволяет защитным клеткам активнее распознавать вирусы и бактерии и быстрее начинать бороться с ними», — сказал Литвинов.

Он подчеркнул, что люди, которые позволяют себе лениться, реже болеют и быстрее выздоравливают.