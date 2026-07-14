Ученый Литвинов заявил, что лень может положительно влиять на состояние иммунитета
Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов заявил, что лень может положительно влиять на состояние иммунитета. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам эксперта, из-за лени у человека снижается уровень кортизола — гормона стресса. Он, в свою очередь, подавляет важные функции организма, в том числе активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах, добавила «Свободная пресса».
Когда человек хронически напряжен, он становится более уязвимым к вирусам, раны заживают медленнее, а восстановление после болезней длится дольше. Однако в состоянии глубокого отдыха уровень кортизола снижается до физиологической нормы, что позволяет иммунной системе активизировать ранее подавленные гены и активно производить антитела.
«Кроме того, снижение этого гормона позволяет защитным клеткам активнее распознавать вирусы и бактерии и быстрее начинать бороться с ними», — сказал Литвинов.
Он подчеркнул, что люди, которые позволяют себе лениться, реже болеют и быстрее выздоравливают.