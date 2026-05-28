Ученый Литвинов сообщил, что рассеянный склероз чаще встречается у жителей северных регионов

При рассеянном склерозе собственные защитные силы организма атакуют миелин — вещество, формирующее изолирующий слой вокруг отростков нейронов в спинном и головном мозге. Если миелин разрушается, сигналы от мозга к телу проходят с помехами или блокируются. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Валерий Литвинов в беседе с RT .

По его словам, в развитии заболеванию играют роль как генетические, так и средовые факторы. К внешним факторам относятся курение, наличие вируса Эпштейна — Барр и диета с высоким содержанием животных жиров. Значение имеет и место жительства, поскольку заболевание чаще встречается у жителей северных регионов.

«При этом эскимосы практически не подвержены рассеянному склерозу. Почему — достоверно неизвестно, но многие ученые считают, что дело может быть в особых защитных генах», — уточнил ученый.

Он добавил, что рассеянный склероз чаще встречается у женщин. Обычно недуг развивается в возрасте от 20 до 50 лет, но все чаще проявляется и у пожилых людей.