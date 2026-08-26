Ученый Литвинов посоветовал заранее вылечить кариес при подготовке иммунитета к осени

Осень — это время, когда возрастает риск заболеть респираторными инфекциями. Укрепить иммунитет и подготовиться к осеннему сезону помогут несколько правил, которые сайту URA.RU озвучил ученый Пермского Политеха и кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» рекомендовал начать с лабораторной оценки резервов организма. Наиболее информативны общий анализ крови, биохимия и определение уровня микроэлементов. При наличии симптомов или факторов риска стоит пройти обследование на скрытые инфекции.

Литвинов также посоветовал заранее санировать хронические инфекционные очаги, такие как кариес, воспаленные десны, тонзиллит или синусит. Это позволит снизить системную воспалительную нагрузку и восстановить иммунные резервы.

Кроме того, важно поддерживать правильное питание. Овощи и фрукты — источник фитонутриентов, которые поддерживают здоровье через противовоспалительные и антиоксидантные механизмы. Также необходимо поддерживать правильную работу ЖКТ, употребляя пребиотики и пробиотики.

Не стоит забывать и о вакцинации. Она обучает иммунную систему распознавать и уничтожать определенные патогены. Оптимальное время для вакцинации от основных респираторных инфекций — гриппа, COVID-19 и пневмококка — сентябрь и октябрь.

Также важно поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне 40–60%, особенно в отопительный сезон. Это поможет защитить слизистые оболочки носа от пересыхания и снизить риск проникновения вирусов в клетки.

Настройке сна и светового режима также стоит уделить внимание. Исследования показывают, что люди, которые спят меньше 6 часов, болеют простудой в 4 раза чаще, чем те, кто спит 7–9 часов. Поэтому наладить цикл сна и бодрствования так же важно, как сбалансировать питание или пройти вакцинацию.