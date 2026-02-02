Ученый Лидский заявил, что жизнь человека можно продлить до 200 лет

Эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский заявил «Газете.Ru», что продление жизни человека до 200 лет возможно. Однако он отметил, что в такой длинной жизни могут возникнуть повреждения тканей, которые мы сейчас не видим.

Ученый рассказал, что структуры нашего тела не рассчитаны на такие сроки, и мы можем столкнуться с проблемами, которых прежде не видели. Среди возможных проблем — рак, вероятность возникновения которого растет из-за времени. Тем не менее Лидский уверен, что все эти медицинские проблемы можно будет решить в будущем.

