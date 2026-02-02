Ученый Лидский заявил, что жизнь человека можно продлить до 200 лет

Эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский заявил «Газете.Ru» , что продление жизни человека до 200 лет возможно. Однако он отметил, что в такой длинной жизни могут возникнуть повреждения тканей, которые мы сейчас не видим.

Ученый рассказал, что структуры нашего тела не рассчитаны на такие сроки, и мы можем столкнуться с проблемами, которых прежде не видели. Среди возможных проблем — рак, вероятность возникновения которого растет из-за времени. Тем не менее Лидский уверен, что все эти медицинские проблемы можно будет решить в будущем.