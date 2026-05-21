Ученый Курочкин рассказал, что солнечный ветер преодолевает расстояние от Солнца до Земли в течение одного-трех дней

Научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Специальной астрофизической обсерватории РАН Евгений Курочкин в интервью aif.ru поделился результатами своих исследований солнечного ветра. Это явление — потоки плазменных частиц, которые постоянно выделяются из солнечной короны.

По словам Курочкина, наблюдать за короной можно с помощью специализированных устройств или во время полных солнечных затмений. Однако без средств защиты смотреть на затмение опасно для зрения.

Солнечная корона не имеет четкой границы и плавно переходит в солнечный ветер. Он движется со скоростью от 200–300 до 800–1200 км/с.

«Солнечный ветер преодолевает расстояние от Солнца до Земли, которое составляет около 150 миллионов километров, в течение примерно одного-трех дней», — привел слова ученого «Ридус».

Потоки солнечного ветра меняются по скорости и плотности, их воздействие способно влиять на магнитное поле Земли и вызывать магнитные бури. Однако планету защищают магнитное поле и плотная атмосфера, подчеркнул ученый.