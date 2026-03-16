Ученый Крюков рассказал, что разработка «часов» старения для борьбы с возрастными болезнями завершится через пять лет

Руководитель группы исследования биомаркеров лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI, младший научный сотрудник Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Дмитрий Крюков рассказал «Газете.Ru» о разработке «часов» старения.

Как отметил ученый, эти «часы» будут на основе биомаркеров рассчитывать риски конкретных заболеваний, характерных для пожилого возраста, и вычислять биологический возраст. Для создания такой модели нужно определить панель биомаркеров старения.

Если ученые достигнут консенсуса по биомаркерам, появятся новые калькуляторы биовозраста. Это позволит тестировать больше лекарств и делать их безопаснее и эффективнее.

Консорциум по биомаркерам старения уже два года работает, и ученые пришли к консенсусу по 12 биомаркерам. Поэтому ожидается, что такие алгоритмы появятся примерно через пять лет.