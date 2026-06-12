Ученый Козачек отметила, что полное таяние ледников могло бы поднять уровень океана на 150 метров

Научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Анна Козачек в беседе с Ferra.ru заявила, что полное таяние ледников подняло бы уровень океана на 60–150 метров, однако такой сценарий не прогнозируется.

С 1900 года вода уже прибыла на 25 сантиметров, нарастая примерно на три миллиметра в год. Основной вклад вносят таяние горных ледников и тепловое расширение воды.

По словам эксперта, текущая скорость не приведет к катастрофе в обозримом будущем, но тенденция требует постоянного мониторинга для понимания климатических изменений.