Ученый Комбарова развеяла миф о сокращении популяции комаров в России

Этим летом в некоторых регионах России зафиксировано непривычно низкое количество комаров. Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова рассказала URA.RU , что на самом деле насекомых столько же, сколько обычно, просто внешние условия заставили их спрятаться.

Специалист объяснила, что комары пережидают непогоду в лесной подстилке, под листвой или на нижних ветках деревьев. Как только погода наладится, они вновь станут активны.

По словам ученого, жизненный цикл комаров сопровождается четкими пиками численности. После таяния снега или дождей во временных лужах начинается массовое размножение. Самки откладывают яйца, и через 7–10 дней происходит выплод, формирующий заметную волну. Однако такая вспышка локальна и создает ложное впечатление аномального обилия, тогда как общее количество особей остается прежним.

В этом сезоне дожди идут часто, свежие лужи для кладок появляются ежедневно. Самки откладывают яйца практически каждые сутки, поэтому одновременного массового вылета не случается. К тому же ливни сбивают взрослых комаров с лету, а из-за высокой влажности и туманов микрокапли оседают на крыльях и дыхальцах, лишая насекомых ориентации.

Комбарова подчеркнула, что сокращение численности комаров неизбежно сказывается на всех, кто ими питается. В первую очередь страдают рыбы, для которых личинки служат основой рациона, — это отражается на качестве водоемов и объемах промысла. Отсутствие комаров негативно сказывается и на численности насекомоядных птиц. Одновременно уменьшается количество естественных врагов, а вслед за этим возрастает численность слизней, гусениц и других вредителей.