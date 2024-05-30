Ученый Киселев указал на значительное учащение погодно-климатических аномалий

Климатолог Андрей Киселев заявил, что в России действительно наблюдается значительное учащение погодно-климатических аномалий. На это влияют как спонтанные, так и закономерные факторы, отметил ученый в эфире радио «КП».

«Если говорить о статистике страховых агентств, то за последние 45 лет число таких событий выросло более чем в три раза. Если говорить о статистике Росгидромета, то в сравнении с концом прошлого века число таких аномалий увеличилось, по крайней мере, в два раза», — отметил эксперт.

Однако повлиять на погодные условия человек пока не способен. По словам специалиста, перед некоторыми значимыми мероприятиями выделяются средства на разгон туч. В обычной жизни такая практика не может применяться.

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