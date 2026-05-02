Ученый Киселев констатировал изменение глобального климата

Климатические аномалии в последнее время стали частым явлением, однако у всех них есть научное объяснение. Об этом сообщил кандидат физико-математических наук Андрей Киселев в беседе с Pravda.Ru.

Специалист констатировал изменение глобального климата. Повышение температуры приводит к усилению испарения, ускоряет образование облаков и выпадение осадков. Кроме того, меняется циркуляция атмосферы, а проявления этих процессов зависят от рельефа и других факторов.

По словам эксперта, северо-запад России считается относительно благополучным регионом с меньшим количеством экстремальных явлений, тогда как центральные регионы, наоборот, входят в число наиболее уязвимых, добавила «Пенза-пресс».