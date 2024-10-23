Ученый Касымов сообщил о разработке системы раннего выявления удаленных пожаров в РФ

Российские ученые разработали систему раннего выявления удаленных возгораний. Об этом рассказал лектор общества «Знание» и кандидат физико-математических наук Денис Касымов в беседе с «ФедералПресс».
Эксперт напомнил, что из-за лесных пожаров значительно меняется состав воздуха. Высокая концентрация загрязняющих веществ негативно влияет на состояние здоровья людей. Кроме того, страдает экологическая обстановка, добавил ученый.
Сама система включает работу базовых станций, которые фиксируют уровень концентраций газа в атмосфере, пояснил Касымов. По его словам, заметить определенную термоточку способны инфракрасные датчики и камеры, установленные на наземных вышках.
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