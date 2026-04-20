Ученый Карнаухов объяснил, что глобальное потепление может обернуться переселением городов в РФ

Климатолог и биофизик Алексей Карнаухов высказал в беседе с Life.ru предположение, что глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в будущем.

По его словам, это может вызвать необходимость переселения жителей из северных городов России, включая Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и, возможно, Москву.

«Глобальное потепление может закончиться серьезным ледниковым периодом. Это очень серьезная проблема не только для Европы, но и для России: европейская часть тоже пострадает», — отметил ученый.

Он отметил, что последствия для Европы будут катастрофическими, а суммарный ущерб может составить сотни триллионов евро, долларов, рублей.