Ученый Юрасов указал на высокую вероятность наблюдения полярных сияний в большинстве регионов РФ

Из-за текущей мощной магнитной бури, вызванной серией плазменных выбросов, могут возникнуть локальные и временные перебои в работе техники. Об этом сообщил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов в беседе с RT .

По его словам, масштабного нарушения работы приборов, скорее всего, не ожидается, так как не все вспышки направлены в сторону Земли.

«Магнитосфера планеты будет, безусловно, испытывать значительное воздействие со стороны активного солнечного ветра, что создаст предпосылки для локальных и временных явлений», — отметил ученый.

Он также назвал высокой вероятность наблюдения полярных сияний в большинстве регионов России. При такой геомагнитной активности зона их видимости часто расширяется за пределы обычных полярных зон, пояснил специалист.