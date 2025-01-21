Ученый Юрасов спрогнозировал увеличение числа магнитных бурь в 2025 году

Корональные выбросы массы и солнечные вспышки провоцируют магнитные бури. Человечество переживает 25-й солнечный цикл, начавшийся в декабре 2019 года. Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов завил « Газете.ru », что пик активности этого цикла ожидается в 2025-м, когда на Солнце возможно формирование до 115 пятен.

По словам эксперта, длина таких периодов в среднем составляет около 10-12 лет.

«Пятна представляют собой области с пониженной температурой и плотностью, которые образуются в результате выхода в фотосферу сильных магнитных полей», — пояснил ученый.

Юрасов отметил, что увеличение числа солнечных пятен обычно сопровождается усилением солнечной активности, включая вспышки и коронарные выбросы. Эти явления могут вызывать магнитные бури на Земле, которые влияют на работу электроники, спутников и коммуникационных систем.