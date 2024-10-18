Ученый Юрасов предположил, что озоновый слой полностью восстановится к середине XXI века

Ученые уже долгое время обеспокоены состоянием озонового слоя Земли, однако недавние данные свидетельствуют о его постепенном восстановлении. Профессор РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов, объяснил Life , что основная роль озонового слоя заключается в защите от ультрафиолетового (УФ) излучения, которое может быть смертельно опасным для людей и микробов, вызывая ожоги, рак и ослабляя иммунитет.

По словам ученого, озоновый слой появился примерно 1,85 миллиарда лет назад и поглощает 97-99% солнечного излучения. Его разрушение может быть вызвано как природными факторами, так и антропогенными, такими как выбросы газов и использование удобрений. Наименьший уровень озона зафиксирован в конце XX века, но к 2020-м годам он значительно улучшился.

Полное восстановление озонового слоя предполагается к середине XXI века, но процесс затягивается из-за накопления разрушительных веществ в атмосфере. Важно продолжать мониторинг и защитные меры для его сохранения, добавил ученый.