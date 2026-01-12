Ученый Язев предсказал 10 мощных солнечных вспышек в 2026 году

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев в беседе с «Известиями» предупредил, что в 2026 году ожидается около 10 крупных вспышек на Солнце.

По словам специалиста, количество пятен на звезде уменьшилось, что свидетельствует о снижении общей активности Солнца. Так, в 2024 году было 57 вспышек наивысшего класса, а в 2025-м — всего 16.

Несмотря на общее снижение солнечной активности, в ближайшее время возможны мощные локальные всплески, подчеркнул ученый .