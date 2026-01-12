Ученый Язев назвал асимметрии активности на Солнце причиной геомагнитных аномалий

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН и директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев в интервью «Известиям» рассказал о редком явлении на Солнце — асимметрии активности.

Эксперт отметил, что в последнее время одно из полушарий Солнца активно, а другое — спокойно. Когда «тихое» полушарие обращено к Земле, в космической погоде наступает штиль, и наоборот.

По словам ученого, это помогает понять, почему даже на фоне общего спада 11-летнего цикла солнечной активности спокойная космическая погода внезапно сменяется сильными геомагнитными возмущениями на Земле.

Также Язев подчеркнул, что в период низкой солнечной активности важную роль в качестве источника геомагнитных возмущений играют корональные дыры — зоны в атмосфере Солнца, которые выглядят как темные области в коротковолновом диапазоне.

Из этих дыр истекают потоки солнечного ветра со скоростью 700–800 км/сек, что вдвое быстрее обычного. Они взаимодействуют с магнитосферой и провоцируют магнитные бури, как правило, слабые, класса G1–G2.