Ученый из Тулы Тышкунова рассказала, что решила осуществить детскую месту о полете в космос

Жительница Тулы Ангелина Тышкунова готовится к поступлению в отряд космонавтов. Девушка ведет научный проект, занимается популяризацией науки и воспитывает двоих детей. Недавно она решила осуществить свою детскую мечту и полететь в космос, сообщил «ТСН 24» .

Ангелина Тышкунова — кандидат биологических наук. Она развивает собственный проект по созданию экокожи, ведет блог и пишет музыку. В детстве Ангелина заинтересовалась биологией и с тех пор активно изучает эту науку.

В школе девушка переживала, что после окончания ей придется уехать из Тулы и поступать в университет в Москву. Но в итоге осталась и поступила в Тульский государственный университет на кафедру биотехнологий.

После университета Ангелина поступила в аспирантуру, а диссертацию подготавливала при поддержке ТулГУ и Института биофизики клетки в Пущино. Позже она работала со стволовыми клетками, ушла в декрет и написала книгу о новейших биомедицинских технологиях. Затем были проекты, стартапы, премия мэра Москвы «Новатор Москвы» за разработку уникальной экокожи из мицелия грибов.

Мечта о полете в космос появилась у Ангелины в детстве, но со временем девушка решила сосредоточиться на науке. Однако в феврале этого года Ангелина вспомнила о своей мечте, увидев в соцсетях Роскосмоса информацию о наборе в отряд космонавтов. Девушка изучила требования и поняла, что подходит по всем формальным критериям.

Отбор в отряд космонавтов проходит в два этапа: заочный и очный. Первый этап включает сбор документов и прохождение медицинских осмотров. Второй этап — физические испытания, такие как бег, плавание и подтягивания. Ангелина активно готовится к отбору, совмещая работу с тренировками и учебой.