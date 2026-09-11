Известный доктор географических наук, почетный член Русского географического общества Леонид Корытный высказал мнение, что изменения климата не связаны с глобальным потеплением и «парниковым эффектом». Его слова привело «ЕАН» .

Во время встречи Совета старейшин Русского географического общества с жителями Оренбурга Корытный пояснил, что изменение климата обусловлено циклическими процессами. Он считает, что они могут объяснить затяжные дожди летом 2026 года в Оренбургской области и на Среднем и Южном Урале.

«Парниковый эффект» ученый назвал «чепухой» и предположил, что через сто лет мнения могут измениться.

Научный руководитель Института географии РАН, лауреат Нобелевской премии Владимир Котляков также высказал мнение о таянии ледников. Он считает, что это нормальный природный процесс, который сопровождал ледники все последние века.