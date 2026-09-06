Ученый из Канады Пань рассказал о мировом интересе к инновационному писсуару без брызг
Канадский ученый Чжао Пань сообщил RTVI, что со всего мира поступают запросы на приобретение инновационного писсуара Nautilus, разработанного им и его коллегами из США, Китая и Саудовской Аравии.
Профессор Университета Ватерлоо (Канада) Чжао Пань рассказал, что дизайн и испытания писсуара были впервые представлены в 2022 году на конференции Отделения динамики жидкостей Американского физического общества.
«Мы работали над получением патента на писсуар и в настоящее время исследуем возможности для коммерциализации», — добавил Чжао Пань.
Накануне в Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевских премий. Премия по физике была присуждена команде ученых за разработку писсуара, который значительно снижает образование брызг.
Они доказали, что объем брызг минимален, если струя падает под углом к поверхности менее 30 градусов. В рамках исследования были разработаны и испытаны два прототипа — Cornucopia и Nautilus.