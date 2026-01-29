Ученый Хендон указал, что количество чашек кофе в день следует корректировать с учетом насыщенности напитка

Доцент кафедры химии в Университете Орегона (США) Кристофер Хендон представил методику определения оптимальной суточной дозы кофе. Его исследование было опубликовано в Daily Mail .

Ученый указал, что рекомендации по количеству чашек кофе в день следует корректировать с учетом насыщенности напитка и содержания кофеина. Хендон отметил, что эспрессо включает около двух процентов кофеина, как и 100 миллилитров растворимого кофе. Содержание кофеина варьируется в зависимости от типа кофейных зерен — в арабике его меньше, чем в робусте, написал сайт aif.ru.

Кроме того, продолжительность контакта кофе с горячей водой влияет на крепость напитка: чем дольше взаимодействие, тем выше концентрация кофеина.

«Кофейные напитки, приготовленные с коротким временем контакта, такие как эспрессо и капучино, как правило, содержат меньше кофеина и полезных растительных соединений, чем фильтр-кофе», — пояснил Хендон.

Он также уточнил, что количество кофеина в эспрессо составляет от 40 до 80 миллиграммов, а в фильтр-кофе может достигать 150 миллиграммов.