Ученый Хайтович: шизофрению смогут выявлять на ранней стадии по анализу крови

Российские ученые установили, что при клинических депрессиях и шизофрении изменяется структура липидов головного мозга. Подробнее о результатах работы рассказал директор Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана в Сколтехе Филипп Хайтович в беседе с RT .

По словам эксперта, изучение изменений липидного состава даст возможность глубже понять механизмы возникновения этих серьезных и широко распространенных расстройств, а значит, точнее диагностировать и лечить такие недуги.

«Так что очень вероятно, что скоро болезнь можно будет определить на самых ранних стадиях просто по анализу крови, пока еще нет сильных отклонений мышления и поведения», — заявил специалист.

Как пояснил Хайтович, изменять липидный состав мозга вполне реально. Так, врачи дополняют основное лечение препаратами, содержащими жирные кислоты омега-3, и особыми диетами. Однако рекомендации пока недостаточно обоснованы систематизированными знаниями.