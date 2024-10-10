Ученый Гущин: «нобелевская» разработка по химии 2024 года помогает в лечении опухолей

В 2024 году Нобелевскую премию получили химики, создавшие методику для проектирования и предсказания белковых структур. Открытие помогло в решении множества практических задач, заявил старший научный сотрудник МФТИ Иван Гущин в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, разработку применяют при создании лекарственных средств, анализе белковых соединений и прогнозировании последствий мутаций. Кроме того, знания используют при лечении опухолей и определении их развития.
Белки, напомнил ученый, играют важную роль в функционировании клеток. Они участвуют в передаче сигналов и генерации энергии, добавил сайт KP.RU.
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