Ученый ФИАН Пилипенко объяснил, что черные дыры перемещаются по Галактике из-за ускорения от неравномерных взрывов

Черные дыры могут перемещаться из-за ускорения, которое они получают при своем образовании. По словам эксперта, это может быть связано с неравномерными взрывами или взаимодействием со звездами в скоплениях.

Пилипенко пояснил, что черные дыры обычно возникают на последней стадии жизни массивных звезд. Когда их ядра исчерпывают термоядерное топливо, происходит взрыв сверхновой. Асимметрия взрыва может придать черной дыре ускорение, подобно ракетному двигателю, отметил «Ридус».

Также ученый отметил, что большинство звезд формируется в скоплениях, где они активно взаимодействуют между собой. Это иногда приводит к тому, что звезды выводятся из скоплений с высокими скоростями. Черные дыры, образовавшиеся после завершения жизненного цикла звезд, также могут быть выброшены из скоплений.

По мнению Пилипенко, в большинстве случаев черные дыры свободно перемещаются в пространстве галактики. Примером «фиксированного» объекта является двойная система Лебедь X-1, где черная дыра с массой около 20 солнечных вращается вокруг звезды-гиганта. Черная дыра поглощает «звездный ветер» от гиганта, благодаря чему эта система ярко излучает в рентгеновских лучах.