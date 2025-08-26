Ученый Эйсмонт заверил, что недавняя вспышка на Солнце не несет серьезной угрозы

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт в беседе с RT заявил, что недавняя вспышка на Солнце не несет серьезной угрозы и не требует специальных мер.

«Несверхсильная и неопасная. Когда сверхсильная — мы видим полярное сияние. Сейчас этого замечено не было», — пояснил Эйсмонт. Он добавил, что возмущение магнитного поля Земли под действием плазмы случается, но от удара до полного ослабления обычно проходят сутки.

Ученый отметил, что сейчас идет период снижения солнечной активности. «Таких событий будет все меньше, и они будут все слабее. Волноваться нам не стоит в этом смысле», — подчеркнул он.