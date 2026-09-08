Ученый Эйсмонт заявил, что таяние льдов из-за глобального потепления ускорило вращение Земли

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью Zvezdanews связал изменения скорости вращения планеты с глобальным потеплением. По его словам, таяние льдов и перераспределение водных масс влияют на динамику Земли. При этом ученый призвал не паниковать: подобные ускорения происходили и раньше.

Для отслеживания этих процессов используется водородный стандарт времени. Полученные сверхточные данные необходимы для корректировки всемирного координированного времени (UTC).

На фоне наблюдаемого ускорения теоретически может возникнуть необходимость во введении отрицательной високосной секунды — удалении одной секунды из международной шкалы времени. Такой шаг ранее никогда не применялся. Как отмечает издание Financial Times, Международное бюро мер и весов рассматривает возможность полного отказа от привязки мирового времени к физическому вращению планеты.

Натан Эйсмонт успокоил общественность: возможное удаление секунды никак не отразится на повседневной жизни людей. Все необходимые программные поправки будут внесены автоматически, поэтому обыватели их просто не заметят.