Ученый Эйсмонт заявил, что город на Луне по задумке Илона Маска будет строиться роботами из местных материалов

Город на Луне, о котором заявил глава SpaceX Илон Маск, будет строиться из местных материалов силами роботов, управляемых с Земли. Такое мнение озвучил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Абзацу» .

Илон Маск ранее говорил, что первый саморазвивающийся город на Луне может появиться в течение 10 лет. При этом компания SpaceX не отказывается от планов построить поселение на Марсе.

Эйсмонт напомнил, что идеи о постройке города на Луне высказывал еще советский ученый Сергей Королев, но разработки не были продолжены. Эксперт считает, что здания будут возводиться в основном из лунных материалов, а работы станут выполнять роботы под наблюдением ученых.

«Упор делается на строительство из лунных материалов. Уже были доставлены образцы. И в общем считается, что они пригодны для того, чтобы из них что-то строить», — отметил Эйсмонт.

Он добавил, что верит в способность Маска реализовать задуманное, но цель американца, по его мнению, не только научная, но и коммерческая. При освоении Луны возможно будет доставлять на Землю редкоземельные материалы для последующей продажи.