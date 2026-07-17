Ученый Эйсмонт сообщил, что в созвездии Кита нашли экзопланету, соответствующую критериям зарождения жизни

В созвездии Кита ученые обнаружили экзопланету LHS 1140b, которая соответствует всем известным критериям для существования жизни. Это открытие станет поводом для более детального изучения небесного тела. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью Zvezdanews .

Экзопланета LHS 1140b находится в системе красного карлика LHS 1140, расположенного в 49 световых годах от Земли. Всего ученым известно о существовании как минимум шести тысяч экзопланет, но не все из них обладают необходимыми условиями для возникновения жизни.

Для существования жизни на планете должны быть следующие условия: атмосфера, подходящая гравитация, температурный диапазон от -10 до +70 градусов по Цельсию, низкий уровень радиации и наличие воды. LHS 1140b соответствует всем этим параметрам.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что сейчас ученые стараются уделить больше внимания планетам, на которых есть условия для возможной жизни. Среди тысяч найденных экзопланет примерно менее 10% подходят под такие критерии, и именно они сейчас находятся в центре внимания исследователей.

Ученые пока ищут планеты, подходящие для развития углеродной жизни, как на Земле. Однако если будет подтверждена возможность существования кремниевой жизни, ситуация может измениться. Для изучения этого вопроса Россия планирует отправить экспедицию на Венеру. Старт космического аппарата запланирован Роскосмосом на 2035 год.