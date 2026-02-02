Ученый Эйсмонт предупредил о риске плохого самочувствия из-за вспышек на Солнце

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил «Абзацу» , что выброшенная от мощных вспышек на Солнце плазма может вызвать магнитную бурю на Земле в течение суток.

Специалист подчеркнул, что ученым потребуется 12 часов, чтобы выяснить траекторию движения выбросов.

«Если попадет в сторону Земли, то из приятного — полярные сияния, которые будут на низких широтах. Из неприятного — возмущение ионосферы», — отметил ученый.

Среди возможных последствий он выделил возникновение препятствий в передаче сигнала и поломку искусственных спутников. Прямого негативного влияния на здоровье населения не ожидается, однако вероятны неприятные ощущения, ухудшение самочувствия и головные боли.