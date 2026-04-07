Ученый Еделев рассказал, что женщины лучше запоминают лица из-за генетики и гормонов

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в разговоре с ОСН рассказал, что способность женщин лучше запоминать лица людей обусловлена эволюцией, генетикой и гормонами. Это подтверждается научными исследованиями.

По словам эксперта, одно из ключевых объяснений — более детальный взгляд женщин на лица. Исследование с использованием технологии отслеживания движения глаз показало, что женщины уделяют значительно больше времени изучению черт лица и информативно значимых зон. Они как бы сканируют лицо, собирая больше визуальной информации. Этот процесс происходит подсознательно и позволяет им создать более детальный портрет в памяти.

Антропологи и эволюционные психологи предполагают, что такая способность у женщин развилась в ходе эволюции. Женщины исторически играли ключевую роль в уходе за детьми, и для распознавания эмоций на лице ребенка им требовалась высокая чувствительность к мимике. Поэтому ученые предполагают, что длительный и частый зрительный контакт с детьми мог натренировать мозг женщин лучше разбираться в лицах.

«Исследователи из Института психиатрии в Лондоне обнаружили, что за формирование долгосрочных воспоминаний и обучение у мужчин и женщин могут отвечать разные гены. Это подтверждает теорию о том, что механизмы запоминания у полов изначально работают по-разному», — подчеркнул специалист.

Также на работу памяти влияют половые гормоны. Исследования показывают, что женский гормон эстроген играет важную роль в когнитивных функциях. Рецепторы эстрогена в областях мозга, отвечающих за память на лица и события, улучшают эффективность рабочей памяти при обработке эмоциональной и социальной информации.