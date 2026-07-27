Ученый Бурмистров рассказал рассказал, что в конце июля взойдет Оленья Луна

Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, что в этом году Оленью Луну можно будет наблюдать две ночи подряд. В 2024 году это астрономическое явление придется на 28 и 29 июля, сообщил URA.RU .

Оленья Луна — традиционное название для полнолуния в июле. В этом году оно достигнет максимальной фазы в 17:36 по московскому времени 29 июля. Спутник будет казаться полным и в предыдущий вечер.

Название связано с календарем алгонкинов — коренных народов Северной Америки. Это совпадение природного цикла и астрономического явления: пик летнего полнолуния приходится на период, когда у самцов оленей начинается активный рост новых рогов.

«С точки зрения астрономии полнолуние представляет собой точное противостояние нашего естественного спутника и Солнца. Два небесных тела располагаются строго напротив друг друга на земном небосводе», — объяснил ученый.

Из-за такого расположения свет Солнца будет рассеиваться сильнее, и Луна приобретет янтарный оттенок на южном горизонте России.