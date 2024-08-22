Ученый Бурмистров призвал не доверять прогнозам, сделанным на основе даты рождения и знака зодиака

Преподаватель Политехнической школы вуза ПНИПУ Евгений Бурмистров в беседе с «Аргументами и фактами» призвал россиян не доверять прогнозам, сделанным на основе дат рождений и знаков зодиака.

По словам ученого, астрологи, в отличие от представителей научного сообщества, не проверяют и не доказывают свои предсказания.

«Ученый, когда данные его экспериментов не сходятся с теорией, пытается понять причину, дорабатывает гипотезу. Если это невозможно — он отбрасывает ее и рассматривает иную версию», — пояснил Бурмистров.

При этом преподаватель добавил, что факт того, что астрология не дает точных предсказаний, не делает ее ложной.

Почти 50 подопечных психоневрологического интерната в Курске эвакуировали в Подмосковье

Фейк: ВСУ перешли в наступление в Запорожской области

Ministry of Defense of Ukraine

Мародеры из ВСУ. Пришли с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel

Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте