Ученый Бурмистров призвал не доверять прогнозам, сделанным на основе даты рождения и знака зодиака

Преподаватель Политехнической школы вуза ПНИПУ Евгений Бурмистров в беседе с «Аргументами и фактами» призвал россиян не доверять прогнозам, сделанным на основе дат рождений и знаков зодиака.

По словам ученого, астрологи, в отличие от представителей научного сообщества, не проверяют и не доказывают свои предсказания.

«Ученый, когда данные его экспериментов не сходятся с теорией, пытается понять причину, дорабатывает гипотезу. Если это невозможно — он отбрасывает ее и рассматривает иную версию», — пояснил Бурмистров.

При этом преподаватель добавил, что факт того, что астрология не дает точных предсказаний, не делает ее ложной.