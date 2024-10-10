Ученый Богачев сообщил москвичам и петербуржцам о вероятности полярного сияния на фоне магнитной бури

К вечеру 10 октября ожидается магнитная буря пятого уровня, которая может спровоцировать появление полярных сияний в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом RT сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
По словам ученого, в этом году бури пятого уровня уже были, причем впервые после 20-летнего перерыва.
«Удары со стороны Солнца, которые происходят, они параллельно вызывают бури и параллельно вызывают сияния», — пояснил Богачев.
Он назвал промежуток времени 20:00–21:00 наиболее благоприятным периодом для полярных сияний в европейской части России.
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