Ученый Богачев объяснил магнитные бури выбросом с Солнца крупного протуберанца

Руководитель лаборатории солнечной астрономии РАН Сергей Богачев побеседовал с RT и рассказал о магнитной буре класса G1, которая появилась на Земле из-за крупного события на Солнце.

Так, по словам специалиста, 15 декабря на Солнце произошел выброс крупного протуберанца — плазменного волокна размером до полумиллиона километров.

«Выброс прошел мимо Земли, но краем своей массы задел ее», — сказал ученый.

Магнитная буря началась на Земле 17 декабря примерно в 10:00. Она то затихает, то появляется, но остается незначительной — уровня G1. Максимум ожидается уровень G2, больше не предполагается.

В европейской части России никаких сияний нет. До вечера событие вряд ли продлится, скорее всего, оно закончится через три-четыре часа, считает Богачев.